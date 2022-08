Kick-off times TV slots, and dates for the Irish sides for upcoming URC season

THE KICK-OFF TIMES for the new URC season have been released after broadcast partners in the UK, Ireland and South Africa came to an agreement.

The season will start on the 16 September and will run until 23 April 2023.

For the opening weekend Ulster face Connacht in Belfast, Munster travel to take on Cardiff and Leinster head to Italy to play Zebre Parma.

The URC format will see all 16 teams ranked across a single table which will reward the top eight teams with their places in the Final Eight (quarter-finals), followed by a Final Four (semi-finals) to set the stage for the Grand Final.

Full Irish Schedule 2022/23 URC Season

R1 – Friday, September 16

Cardiff Rugby v Munster | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | BBC Wales, RTÉ, Premier Sports, SuperSport

Saturday, September 17

Zebre Parma v Leinster | 13.00 IRE & UK / 14.00 ITA & SA | RTÉ, Premier Sports, SuperSport

Ulster v Connacht | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | BBC NI, TG4, Premier Sports, SuperSport

R2 – Friday, September 23

Leinster v Benetton | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | TG4, Premier Sports, SuperSport

Saturday, September 24

Scarlets v Ulster | 13.00 IRE & UK / 14.00 ITA & SA | Premier Sports, SuperSport

DHL Stormers v Connacht | 16.45 IRE & UK / 17.45 ITA & SA | SuperSport, RTÉ, Premier Sports

Ospreys v Emirates Lions | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | S4C, Premier Sports, SuperSport

Sunday, September 25

Dragons RFC v Munster | 15.00 IRE & UK / 16.00 ITA & SA | BBC Wales, RTÉ, Premier Sports, SuperSport

R3 – Friday, September 30

Vodacom Bulls v Connacht | 17.30 IRE & UK / 18.30 ITA & SA | SuperSport, TG4, Premier Sports

Ulster v Leinster | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | BBC NI, RTÉ, Premier Sports, SuperSport

Saturday, October 1

Munster v Zebre Parma | 17.05 IRE & UK / 18.05 ITA & SA | RTÉ, Premier Sports, SuperSport

R4 – Friday, October 7

Connacht v Munster | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | TG4, Premier Sports, SuperSport

Saturday, October 8

Leinster v Cell C Sharks | 17.05 IRE & UK / 18.05 ITA & SA | RTÉ, Premier Sports, SuperSport

Ulster v Ospreys | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | BBC NI, S4C, TG4, Premier Sports, SuperSport

R5 – Friday, October 14

Connacht v Leinster | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | RTÉ, Premier Sports, SuperSport

Saturday, October 15

Emirates Lions v Ulster | 13.00 IRE & UK / 14.00 ITA & SA | SuperSport, Premier Sports

Munster v Vodacom Bulls | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | TG4, Premier Sports, SuperSport

R6 – Friday, October 21

Connacht v Scarlets | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | TG4, BBC Wales, Premier Sports, SuperSport

Saturday, October 22

Cell C Sharks v Ulster | 17.15 IRE & UK / 18.15 ITA & SA | SuperSport, Premier Sports

Leinster v Munster | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | RTÉ, Premier Sports, SuperSport

R7 – Friday, October 28

Scarlets v Leinster | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | BBC Wales, TG4, Premier Sports, SuperSport

Saturday, October 29

Munster v Ulster | 17.15 IRE & UK / 18.15 ITA & SA | RTÉ., Premier Sports, SuperSport

Ospreys v Connacht | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | S4C, RTÉ, Premier Sports, SuperSport

R8 – Friday, November 25

Ulster v Zebre Parma | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | BBC NI, TG4, Premier Sports, SuperSport

Saturday, November 26

Leinster v Glasgow Warriors | 15.15 IRE & UK / 16.15 ITA / 17.15 SA | RTÉ, Premier Sports, SuperSport

Munster v Connacht | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | TG4, Premier Sports, SuperSport

R9 – Friday, December 2

Edinburgh Rugby v Munster | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | Premier Sports, TG4, SuperSport

Saturday, December 3

Connacht v Benetton | 15.15 IRE & UK / 16.15 ITA / 17.15 SA | RTÉ, Premier Sports, SuperSport

Leinster v Ulster | 19.35 IRE & UK / 20.30 ITA / 21.35 SA | TG4, Premier Sports, SuperSport

R10 – Friday, December 23

Connacht v Ulster | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | RTÉ, Premier Sports, SuperSport

Monday, December 26

Munster v Leinster | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | TG4, Premiers Sports, SuperSport

R11 – Friday, December 30

Sunday, January 1

Ulster v Munster | 17.15 IRE & UK / 18.15 ITA / 19.15 SA | Premier Sports, TG4, SuperSport

Leinster v Connacht | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | RTÉ, Premier Sports, SuperSport

R12 – Friday, January 6

Munster v Emirates Lions | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | TG4, Premier Sports, SuperSport

Saturday, January 7

Benetton v Ulster | 13.00 IRE & UK / 14.00 ITA / 15.00 SA | Premier Sports, SuperSport

Connacht v Cell C Sharks | 17.15 IRE & UK / 18.15 ITA / 19.15 SA | RTÉ, Premier Sports, SuperSport

Ospreys v Leinster | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | S4C, TG4, Premier Sports, SuperSport

R13 – Friday, January 27

Ulster v DHL Stormers | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | BBC NI, RTÉ, Premier Sports, SuperSport

Saturday, January 28

Benetton v Munster | 14.30 IRE & UK / 15.30 ITA / 16.30 SA | TG4, Premier Sports, SuperSport

Leinster v Cardiff Rugby | 17.00 IRE & UK / 18.00 ITA / 19.00 SA | RTÉ, S4C, Premier Sports, SuperSport

Connacht v Emirates Lions | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | TG4, Premier Sports, SuperSport

R14 – Friday, February 17

Glasgow Warriors v Ulster | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | Premier Sports, SuperSport

Munster v Ospreys | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | TG4, BBC Wales, Premier Sports, SuperSport

Saturday, February 18

Zebre Parma v Connacht | 15.05 IRE & UK / 16.05 ITA / 17.05 SA | TG4, Premier Sports, SuperSport, TG4

Leinster v Dragons RFC | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | RTÉ, S4C, Premier Sports, SuperSport

R15 – Friday, March 3

Munster v Scarlets | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | RTÉ, BBC Wales, Premier Sports, SuperSport

Saturday, March 4

Edinburgh Rugby v Leinster | 17.05 IRE & UK / 18.05 ITA / 19.05 SA | Premier Sports, TG4, SuperSport

Cardiff Rugby v Ulster | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | Premier Sports, SuperSport

Dragons RFC v Connacht | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | S4C, RTÉ Premier Sports, SuperSport

R16 – Friday, March 24

Leinster v DHL Stormers | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | TG4, Premier Sports, SuperSport

Saturday, March 25

Connacht v Edinburgh Rugby | 15.05 IRE & UK / 16.05 ITA / 17.05 SA | TG4, Premier Sports, SuperSport

Munster v Glasgow Warriors | 17.15 IRE & UK / 18.15 ITA / 19.15 SA | RTÉ, Premier Sports, SuperSport

Ulster v Vodacom Bulls | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | BBC NI, RTÉ, Premier Sports, SuperSport

R17 – Friday, April 14

Ulster v Dragons RFC | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | Premier Sports, SuperSport

Saturday, April 15

Emirates Lions v Leinster | 13.00 IRE & UK / 14.00 ITA & SA | SuperSport TG4, Premier Sports

DHL Stormers v Munster | 17.15 IRE & UK / 18.15 ITA & SA | SuperSport, RTÉ. Premier Sports

Connacht v Cardiff Rugby | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | RTÉ, S4C, Premier Sports, SuperSport

R18 – Friday, April 21

Ulster v Edinburgh Rugby | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | Premier Sports, SuperSport

Saturday, April 22

Vodacom Bulls v Leinster | 15.05 IRE & UK / 16.05 ITA & SA | SuperSport, RTÉ/TG4, Premier Sports

Cell C Sharks v Munster | 17.15 IRE & UK / 18.15 ITA & SA | SuperSport, RTÉ/TG4, Premier Sports

Glasgow Warriors v Connacht | 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA | Premier Sports, RTÉ/TG4, SuperSport