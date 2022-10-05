The nominations for the 2022 PwC Camogie All-Stars have been announced today Kilkenny have 11 players selected

Brian Dowling (Kilkenny), Brian Kearney and Mark McFadden (Antrim) and Cathal Murray (Galway) are also nominated for Manager of the year
The presentations of the awards will take place at a star-studded PwC Camogie All-Stars ceremony on 26th November in Croke Park.
The shortlist has been compiled by a dedicated All-Star Nomination Committee.
2022 PwC Camogie All-Stars Nominees announced!! ⭐🏆
For the complete list of nominees, follow: https://t.co/7QSsYhPUdR#PwCCamogieAllStars @PwCIreland pic.twitter.com/enqKOLaZXM
— The Camogie Association (@OfficialCamogie) October 5, 2022
Camogie All-Stars Nominations 2022:
Goalkeepers: Amy Lee (Cork) Aoife Norris (Kilkenny) Brianna O' Regan (Waterford)
Corner-backs: Libby Coppinger (Cork) Michelle Teehan (Kilkenny) Shauna Healy (Galway) Tiffanie Fitzgerald (Kilkenny)
Full-backs: Grace Walsh (Kilkenny) Iona Heffernan (Waterford) Sarah Dervan (Galway)
Half-backs: Laura Hayes (Cork) Laura Murphy (Kilkenny) Orla Hickey (Waterford) Saoirse McCarthy (Cork)
Centre-backs: Claire Phelan (Kilkenny) Laura Treacy (Cork) Roisin Black (Galway)
Midfield: Aoife Donohue (Galway) Ashling Thompson (Cork) Hannah Looney (Cork) Katie Power (Kilkenny) Lorraine Bray (Waterford)
Half-forwards: Abby Flynn (Waterford) Caoimhe Costello (Limerick) Denise Gaule (Kilkenny) Julianne Malone (Kilkenny)
Centre-forwards: Aisling Maher (Dublin) Beth Carton (Waterford) Fiona Keating (Cork)
Corner-forwards: Aisling O' Neill (Dublin) Katie Nolan (Kilkenny) Katriona Mackey (Cork) Niamh Rockett (Waterford)
Full-forwards: Ailish O' Reilly (Galway) Amy O' Connor (Cork) Miriam Walsh (Kilkenny)
Manager of the Year: Brian Dowling (Kilkenny) Brian Kearney and Mark McFadden (Antrim) Cathal Murray (Galway)