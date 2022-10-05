The nominations for the 2022 PwC Camogie All-Stars have been announced today Kilkenny have 11 players selected
Sport

The nominations for the 2022 PwC Camogie All-Stars have been announced today Kilkenny have 11 players selected

Dublin , Ireland - 7 August 2022; Kilkenny players celebrate after their side's victory in the Glen Dimplex All-Ireland Senior Camogie Championship Final match between Cork and Kilkenny at Croke Park in Dublin. (Photo By Piaras Ó Mídheach/Sportsfile via Getty Images)
THE nominations for the 2022 PwC Camogie All-Stars have been announced today.  From the 36 players nominated, Kilkenny dominate with proceedings with 11 players selected. Cork has 10, Waterford have 7, Galway have 5, Dublin has 2, and Limerick have 1 

Brian Dowling (Kilkenny), Brian Kearney and Mark McFadden (Antrim) and Cathal Murray (Galway) are also nominated for Manager of the year 

The presentations of the awards will take place at a star-studded PwC Camogie All-Stars ceremony on 26th November in Croke Park.    

The shortlist has been compiled by a dedicated All-Star Nomination Committee. 

Camogie All-Stars Nominations 2022:

Goalkeepers: Amy Lee (Cork) Aoife Norris (Kilkenny) Brianna O' Regan (Waterford)

Corner-backs: Libby Coppinger (Cork) Michelle Teehan (Kilkenny) Shauna Healy (Galway) Tiffanie Fitzgerald (Kilkenny)

Full-backs: Grace Walsh (Kilkenny) Iona Heffernan (Waterford) Sarah Dervan (Galway)

Half-backs: Laura Hayes (Cork) Laura Murphy (Kilkenny) Orla Hickey (Waterford) Saoirse McCarthy (Cork)

Centre-backs: Claire Phelan (Kilkenny) Laura Treacy (Cork) Roisin Black (Galway)

Midfield: Aoife Donohue (Galway) Ashling Thompson (Cork) Hannah Looney (Cork) Katie Power (Kilkenny) Lorraine Bray (Waterford)

Half-forwards: Abby Flynn (Waterford) Caoimhe Costello (Limerick) Denise Gaule (Kilkenny) Julianne Malone (Kilkenny)

Centre-forwards: Aisling Maher (Dublin) Beth Carton (Waterford) Fiona Keating (Cork)

Corner-forwards: Aisling O' Neill (Dublin) Katie Nolan (Kilkenny) Katriona Mackey (Cork) Niamh Rockett (Waterford)

Full-forwards: Ailish O' Reilly (Galway) Amy O' Connor (Cork) Miriam Walsh (Kilkenny)

Manager of the Year: Brian Dowling (Kilkenny) Brian Kearney and Mark McFadden (Antrim) Cathal Murray (Galway)

See More: Camogie, Kilkenny GAA

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